Павел Колобков высказался о решении МОК не приглашать россиян на Олимпиаду-2024

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на выступление на Олимпийских играх в Париже в заявленную дату.

«Они же до этого говорили, что вышлют дополнительные критерии для участия. Наверное, должны разъяснить свою позицию.

Времени остаётся мало. В любом случае отборы во многих видах спорта уже идут. Хотелось бы иметь какую-то ясность о позиции МОК и всех федераций. Ведь именно от федераций проводятся отборы на Олимпиаду. Давайте дождёмся. Наверное какие-то переговоры, какая-то информация есть у Национального олимпийского комитета», — приводит слова Колобкова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что 26 июля МОК планирует разослать приглашения национальным олимпийским комитетам, однако в списке приглашённых стран не будет России и Беларуси в связи с введёнными на эти государства санкциями.

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.