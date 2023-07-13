Глава ОКР Поздняков: МОК исключил участие россиян и белорусов в Олимпиаде в марте

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на выступление на Олимпийских играх в Париже в заявленную дату.

«Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях по сути лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось.

Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Фарс в действии», - написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что 26 июля МОК планирует разослать приглашения национальным олимпийским комитетам, однако в списке приглашённых стран не будет России и Беларуси в связи с введёнными на эти государства санкциями.

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.