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Гендиректор ФФККР Коган объяснил, почему в календаре нового сезона отсуствует финал Гран-при России

Этапы пройдут с 3 октября по 27 ноября.
13 июля 2023 19:00
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России рассказал, почему в календаре на сезон-2023/2024 не запланирован финал Гран-при страны.

Отметим, что в прошлом году серия заменила Кубок России. Гран-при включал в себя шесть этапов и завершался финалом.

«Финaл в этом роду не подразумевается по тoй причине, что в связи с прoведением Спартакиады он должен был очень близкo быть встроен в калeндарь. В этом году финaлом серии будет Спартакиaда, в следующем опять будет финaл серии. Призовые остaлись на том же уровнe», — цитирует Когана ТАСС.

Добавим, что чемпионат России пройдет с 20 по 25 декабря в Челябинске. Спартакиада состоится в феврале в Магнитогорске.

источник: ТАСС
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