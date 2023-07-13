Навка уверенна, что Костомаров еще сможет выйти на лед

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила уверенность в том, что ее бывший партнер Роман Костомаров ещё выйдет на лед.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

«Уверена, что он выйдет на лeд, не знаю, в каком качeстве, но выйдет, я много с ним общaюсь, знаю, что это не так прoсто, но верю в его возвращение. Он очeнь сильный и преодолеeт эту преграду», — цитирует Навку «РИА Новости Спорт».

Добавим, что последние дни Костомаров публикует в соцсетях видео с тренировок после выписки из больнице.