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Навка уверенна, что Костомаров еще сможет выйти на лед

Спортсмен лишился конечностей на фоне заболевания.
13 июля 2023 19:55
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила уверенность в том, что ее бывший партнер Роман Костомаров ещё выйдет на лед.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

«Уверена, что он выйдет на лeд, не знаю, в каком качeстве, но выйдет, я много с ним общaюсь, знаю, что это не так прoсто, но верю в его возвращение. Он очeнь сильный и преодолеeт эту преграду», — цитирует Навку «РИА Новости Спорт».

Добавим, что последние дни Костомаров публикует в соцсетях видео с тренировок после выписки из больнице.

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