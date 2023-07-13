Николай Валуев: посылаем МОК в эротическое путешествие

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на выступление на Олимпийских играх в Париже в заявленную дату.

«МОК не пригласит Россию и Беларусь на ОИ-2024? Надо посмотреть юридически, как это сообразуется с хартией. Если необходимо уточнить, то уточнять. Юридически они должны быть неправы. Тогда перестаём держать спортсменов в напряжении, объявляем МОК нон грата и посылаем в эротическое путешествие всю эту свору. Концентрируемся на мировых первенствах, попутно судимся в САS, готовим альтернативные игры с Азией и Ближним Востоком», — приводит слова Валуева Metaratings.

Ранее появилась информация, что 26 июля МОК планирует разослать приглашения национальным олимпийским комитетам, однако в списке приглашённых стран не будет России и Беларуси в связи с введёнными против этих государств санкциями.

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.