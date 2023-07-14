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Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку

Роман был выписан из больницы.
14 июля 2023 18:57
автор: Александр Кожевников

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всем привет. Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

Последние дни Костомаров публикует в соцсетях видео с тренировок после выписки из больнице.

источник: «Советский спорт»
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