Фигуристка Александра Трусова проведет мастер-класс в Мексике

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова проведет мастер-класс по фигурному катанию в Керетаро, Мексика. Фигуристка сообщила об этом, разместив публикацию в социальных сетях.

«Всем привет! У меня для вас потрясающие новости! Увидимся в Керетаро, Мексика, на невероятном семинаре!!! Приготовьтесь! Не могу дождаться, когда увижу вас всех там», – говорится в сообщении.

Проведение семинара планируется с 6 по 8 сентября 2023.