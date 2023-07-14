«Браво». Итальянский тренер передала послание Роману Костомарову

Известный тренер танцоров, медалистка Олимпиады-2002 Барбара Фузар-Поли обратилась к Роману Костомарову.

«Как вы знаете, меня нет в соцсетях, это мое сознательное решение. И я хотела попросить... Может, вы сможете передать послание Роману Костомарову? Послание надежды. Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво», - приводит слова Фузар-Поли «Спорт-Экспресс».

В начале 2023 года Костомаров оказался госпитализирован в тяжёлом состоянии на фоне прогрессирующей пневмонии. В результате осложнений болезни у спортсмена обнаружился некроз тканей, из-за чего врачи были вынуждены провести спортсмену ампутацию частей кисть и стоп. Позже он перенёс операцию по протезированию ног и регулярно выкладывал видеоролики своего восстановления в соцсетях. Он провёл в больнице 175 дней.