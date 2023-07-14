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Итальянский тренер призвала отпустить российского фигуриста в зарубежную сборную

ФФКР не отпускает Чиризано.
14 июля 2023 19:46
автор: Александр Кожевников

Известный тренер танцоров, медалистка Олимпиады-2002 Барбара Фузар-Поли призвала Федерацию фигурного катания России разрешить россиянину Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

«Мне жаль российских спортсменов, я хотела бы видеть их на соревнованиях. Потому что мы про спорт. Дарио хотел бы выступать за Италию, а не за Россию. Надеюсь, федерация это поймет. Потому что он давно не соревнуется на международном уровне. Российская федерация — очень мудрая, у нее сильные фигуристы, там понимают, как работает этот спорт. Они профессионалы», - приводит слова Фузар-Поли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне спортсмен выступал за РФ в паре с Ириной Хаврониной, но зимой дуэт распался. Позднее Дарио образовал дуэт с чешкой Денисой Цимловой и планировал выступать за страну партнерши.

Чиризано становился победителем Юношеских Олимпийских игр в 2020 году.

источник: «Спорт-Экспресс»
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