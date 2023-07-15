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«Вот они — мои спасители!» Костомаров опубликовал фото с семьёй

Роман недавно был выписан из больницы.
«Вот они — мои спасители!» Костомаров опубликовал фото с семьёй
15 июля 2023 14:36
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. На фото Костомаров показал свою семью.

«Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — подписал фотографию олимпийский чемпион.

В начале 2023 года Костомаров оказался госпитализирован в тяжёлом состоянии на фоне прогрессирующей пневмонии. В результате осложнений болезни у спортсмена обнаружился некроз тканей, из-за чего врачи были вынуждены провести спортсмену ампутацию частей кисти и стоп. Позже он перенёс операцию по протезированию ног и регулярно выкладывал видеоролики своего восстановления в соцсетях. Он провёл в больнице 175 дней.

источник: «Советский спорт»
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