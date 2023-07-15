ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Доминик Гашек: хочу дать шанс россиянам и белорусам посоревноваться с нами

Гашек сменил гнев на милость, но всё ещё выставляет условия.
15 июля 2023 18:48
автор: Александр Кожевников

Бывший хоккейный вратарь «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек выступил перед Европарламентом, заявив, что он считает, что пришло время возвращать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при определённых условиях.

«Я хочу дать шанс россиянам и белорусам посоревноваться с нами, может быть, даже на Олимпиаде!» — приводит слова Гашека сайт чешского депутата Европейского парламента Томаша Здеховского.

При этом Гашек осудил действия МОК и спортивных федераций, обвинив их в недостаточном информировании российских и белорусских спортсменов.

При этом Гашек настаивает на допуске спортсменов при условии подписания документов об осуждении СВО. Кроме того, чех готов помочь создать команду беженцев.

источник: «Советский спорт»
«Вот они — мои спасители!» Костомаров опубликовал фото с семьёй
«Вот они — мои спасители!» Костомаров опубликовал фото с семьёй
Роман недавно был выписан из больницы.
15.07.2023 14:36
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Итальянский тренер призвала отпустить российского фигуриста в зарубежную сборную
ФФКР не отпускает Чиризано.
14.07.2023 19:46
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
«Браво». Итальянский тренер передала послание Роману Костомарову
Роман был выписан из больницы после тяжёлой болезни.
14.07.2023 19:44
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Фигуристка Александра Трусова проведёт мастер-класс в Мексике
Визит в Латинскую Америку ожидается осенью.
14.07.2023 19:31
Фигурное катание
Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку
Роман был выписан из больницы.
14.07.2023 18:57
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
«Издевательство и ужас». Винер — о неприглашении России на ОИ-2024
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не отправит приглашения для участия в предстоящих соревнованиях комитетам России и Беларуси.
13.07.2023 23:53
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Николай Валуев: посылаем МОК в эротическое путешествие
Ранее МОК не отослал приглашение ОКР.
13.07.2023 22:35
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Навка уверена, что Костомаров ещё сможет выйти на лёд
Спортсмен лишился конечностей на фоне заболевания.
13.07.2023 19:55
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Гендиректор ФФККР Коган объяснил, почему в календаре нового сезона отсуствует финал Гран-при России
Этапы пройдут с 3 октября по 27 ноября.
13.07.2023 19:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.