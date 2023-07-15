Доминик Гашек: хочу дать шанс россиянам и белорусам посоревноваться с нами

Бывший хоккейный вратарь «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек выступил перед Европарламентом, заявив, что он считает, что пришло время возвращать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при определённых условиях.

«Я хочу дать шанс россиянам и белорусам посоревноваться с нами, может быть, даже на Олимпиаде!» — приводит слова Гашека сайт чешского депутата Европейского парламента Томаша Здеховского.

При этом Гашек осудил действия МОК и спортивных федераций, обвинив их в недостаточном информировании российских и белорусских спортсменов.

При этом Гашек настаивает на допуске спортсменов при условии подписания документов об осуждении СВО. Кроме того, чех готов помочь создать команду беженцев.