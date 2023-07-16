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Камила Валиева назвала имена своих кумиров в фигурном катании

17-летняя спортсменка отдала предпочтение своим соотечественникам. 
16 июля 2023 20:43
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка в командном соревновании, российская фигуристка Камила Валиева высказалась на тему того, кого считает своими кумирами в фигурном катании.

«В 2014 году увидела по телевизору Юлю Липницкую. На следующий день пошла на тренировку и сказала: «Хочу вращаться, как Юлия Липницкая». Потом была Евгения Медведева и её просто фантастические программы, также Алина Загитова. Затем пришла в группу Этери Тутберидзе, увидела Сашу Трусову, Аню Щербакову и Алену Косторную. Они начали напрыгивать четверные прыжки, что казалось за гранью для женщин. В данный момент мне это очень помогает», – приводит слова Камилы Sport24.ru.

Добавим, в прошлом году Валиева завоевала золотую медаль в командном соревновании на Олимпийских играх в Пекине, а также стала чемпионкой Европы. Ранее она выиграла юниорский чемпионат мира и ряд этапов Гран-при в фигурном катании.

источник: Sport24.ru
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