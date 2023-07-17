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Российские фигуристы Загорски и Гурейро объявили о завершении карьеры

В 2021 году они стали серебряными призёрами чемпионата России.
17 июля 2023 15:07
автор: Виталий Овсянников

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро официально объявили о завершении карьеры.

Они выступали за Россию с 2014 года. На Олимпийских играх — 2018 в танцах на льду пара заняла 13-е место. Несколько раз дуэт завоёвывал медали этапов Гран-при. Также на счету пары две бронзовые и одна серебряная медаль национального российского первенства.

«Сегодня мы хотим официально объявить об окончании нашей соревновательной карьеры в танцах на льду. Мы гордимся нашими достижениями и дорожим всеми воспоминаниями. Мы также безмерно благодарны за возможности, которые сделали нас такими, какие мы есть сегодня. Мы хотели бы выразить всем искреннюю благодарность за поддержку на протяжении многих лет. Эта часть нашей жизни навсегда останется с нами», — написал Гурейро в своих социальных сетях.

источник: «Советский спорт»
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