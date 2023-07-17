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«Это смешно». Авербух высказался о завершении карьеры российской звездной пары

Спортсмены фактически уже давно не принимали участия в соревнованиях.
17 июля 2023 17:32
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Илья Авербух прокомментировал заявление Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро о завершении своей карьеры.

«Это смешно просто, Загорски и Гурейро давно завершили карьеру. Кому‑то это интересно? Мне нет», - приводит слова Авербуха телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в последний раз пара появлялась на льду на чемпионате России в 2021 году. Тогда партнерше стало плохо во время выступления.

На международной арене дуэт не смог добиться каких-либо успехов, и 17 июля его участники объявили о завершении карьеры.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Российские фигуристы Загорски и Гурейро объявили о завершении карьеры
В 2021 году они стали серебряными призёрами чемпионата России.
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