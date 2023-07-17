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Навка впервые встретилась с Романом Костомаровым после выписки фигуриста из больницы 

46-летний спортсмен покинул пределы медицинского учреждения в начале июля.
Навка впервые встретилась с Романом Костомаровым после выписки фигуриста из больницы 
17 июля 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о встрече со своим бывшим партнером, российским фигуристом Романом Костомаровым после того, как его выписали из больницы.

Отметим, что в начале текущего года атлет оказался в реанимации с диагнозом – пневмония. Впоследствии, из-за осложнений врачи были вынуждены ампутировать ему часть рук и ног, а затем провести протезирование. Роман провел в больнице 175 дней.

«Наконец‑то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была увидеть их с Оксаной у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась! Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя», – заявила 48-летняя спортсменка в своем телеграм-канале.

Источник фото: соцсети Татьяны Навки

Добавим, что Костомаров совместно с Навкой завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 2006 году в Турине в категории – танцы на льду. Российская пара также становилась двухкратными чемпионами мира и три раза выигрывала чемпионат Европы.

источник: «Советский спорт»
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