ФФКР заплатила ЦСП за переход дочери Тутберидзе в сборную Грузии

Директор ЦСП Георгий Брюсов сообщил, что Федерация фигурного катания России на коньках рассчиталась с его организацией за переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«30 июня ЦСП направил официальный запрос в ФФККР относительно перехода танцевального дуэта в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ЦСП направил требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», - сообщил Брюсов в телеграм-канале.

Напомним, Дэвис и Смолкин являются серебряными призерами чемпионата России 2021 года. Диана - родная дочь титулованного тренера Этери Тутберидзе, а Глеб - сын известного российского актера Бориса Смолкина.

Недавно Дэвис и Смолкин поженились.