ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ФФКР заплатила ЦСП за переход дочери Тутберидзе в сборную Грузии

Россия лишилась еще одного дуэта в фигурном катании.
18 июля 2023 13:36
автор: Александр Шульгин

Директор ЦСП Георгий Брюсов сообщил, что Федерация фигурного катания России на коньках рассчиталась с его организацией за переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«30 июня ЦСП направил официальный запрос в ФФККР относительно перехода танцевального дуэта в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ЦСП направил требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», - сообщил Брюсов в телеграм-канале.

Напомним, Дэвис и Смолкин являются серебряными призерами чемпионата России 2021 года. Диана - родная дочь титулованного тренера Этери Тутберидзе, а Глеб - сын известного российского актера Бориса Смолкина.

Недавно Дэвис и Смолкин поженились.

«Даже не думала». Тарасова отреагировала на завершение карьеры российской пары
Фигуристы объявили о своём решении спустя год паузы в выступлениях.
17.07.2023 23:30
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Навка впервые встретилась с Романом Костомаровым после выписки фигуриста из больницы 
Навка впервые встретилась с Романом Костомаровым после выписки фигуриста из больницы 
46-летний спортсмен покинул пределы медицинского учреждения в начале июля.
17.07.2023 19:13
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Это смешно». Авербух высказался о завершении карьеры российской звездной пары
Спортсмены фактически уже давно не принимали участия в соревнованиях.
17.07.2023 17:32
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Российские фигуристы Загорски и Гурейро объявили о завершении карьеры
В 2021 году они стали серебряными призёрами чемпионата России.
17.07.2023 15:07
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Алина Загитова рассказала, в чём заключается секрет успеха чемпионов 
Спортсменка назвала два важных условия. 
16.07.2023 23:51
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Камила Валиева назвала имена своих кумиров в фигурном катании
17-летняя спортсменка отдала предпочтение своим соотечественникам. 
16.07.2023 20:43
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Доминик Гашек: хочу дать шанс россиянам и белорусам посоревноваться с нами
Гашек сменил гнев на милость, но всё ещё выставляет условия.
15.07.2023 18:48
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
«Вот они — мои спасители!» Костомаров опубликовал фото с семьёй
«Вот они — мои спасители!» Костомаров опубликовал фото с семьёй
Роман недавно был выписан из больницы.
15.07.2023 14:36
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Итальянский тренер призвала отпустить российского фигуриста в зарубежную сборную
ФФКР не отпускает Чиризано.
14.07.2023 19:46
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.