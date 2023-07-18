Глава оргкомитета ОИ-2024 огласил сроки решения МОК по допуску России и Беларуси

Президент организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге заявил, что решение о возможном допуске россиян и белорусов до ОИ будет принято не раньше сентября.

«Приглашения выдаются национальными федерациями, мы разрешаем им допустить спортсменов до соревнований. Второй шаг для спортсменов, которые готовы к участию в Играх - одобрение со стороны МОК и МПК. Мы будем приветствовать тех спортсменов, чью квалификацию одобрили МОК и МПК.

Как я понял из слов Международного олимпийского комитета, решение ожидается не раньше сентября. Мы узнаем ближе к концу лета. Мы не несем никакой ответственности за решение. Многие критикуют нас за наши действия, но если бы мы могли повернуть время вспять, я бы делал то же самое», - приводит слова Эстанге Inside the Games.