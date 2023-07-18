Журова считает, что МОК не хочет брать на себя ответственность за отстранение россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о заявлении главы оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге о том, что решение по участию россиян примут не раньше сентября.

«Никто не даст гарантий, что к сентябрю начнутся мирные переговоры и россиян не придется как-то экстренно допускать. Тот же МОК не очень хочет брать на себя такую человеческую ответственность. Я так понимаю, что они оттягивают это решение, давая сигнал, что это российские спортсмены еще не отстранены», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.