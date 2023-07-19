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Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России

В Госдуме готовят законопроект о смене гражданства российскими атлетами.
19 июля 2023 17:52
автор: Александр Кожевников

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что будет ждать российских спортсменов, которые решат сменить гражданство.

«Сейчас некоторые федерации получают письма о возможности переходов спортсменов. Но тем нужно дать понять, что покидая страну, они теряют очень много социальных гарантий, помимо материальных. Это возможность обучения, работы. Те преференции, которые у них были, прекратят свое действие. Если выбор сделан, он должен быть сделан навсегда», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что профильный комитет законодательного органа власти хочет, чтобы атлеты платили деньги за смену гражданства.

Спортсмена могут освободить от выплаты компенсации в ряде случаев. Например, если спортсмен в течение трёх лет до момента подачи заявки не являлся кандидатом в сборную России. Также атлета могут освободить от выплаты, если он оплачивал свои тренировки самостоятельно.

Сейчас комитет Госдумы РФ разрабатывает порядок расчета и компенсаций.

источник: ТАСС
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