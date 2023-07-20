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Костомаров: нужно бороться и не сдаваться — прямо как в спорте

Фигурист – об адаптации к новой жизни.
20 июля 2023 12:26
автор: Виталий Овсянников

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился впечатлениями после продолжительного лечения.

46-летний фигурист был выписан из больницы 6 июля.

«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, всё это совсем непросто. Иногда хочется всё вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться!» — написал Костомаров в своих соцсетях.

Напомним, победитель Олимпиады-2006 в танцах на льду попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах. В общей сложности он провёл в больнице 175 дней.

источник: «Советский спорт»
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