ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Алина Загитова призналась, что рыдала на льду и просила маму забрать её из спорта

В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой.
20 июля 2023 15:37
автор: Виталий Овсянников

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова призналась, что изначально не любила фигурное катание.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я всё время находилась около пьедестала. Потом была третья, затем — вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И всё время было куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, 21-летняя российская фигуристка стала олимпийской чемпионкой 2018. Спустя год она выиграла чемпионат мира. В 2020 году приостановила выступления, но не объявила об окончательном завершении карьеры.

источник: «Советский спорт»
Костомаров: нужно бороться и не сдаваться — прямо как в спорте
Фигурист — об адаптации к новой жизни.
20.07.2023 12:26
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России
В Госдуме готовят законопроект о смене гражданства российскими атлетами.
19.07.2023 17:52
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Журова считает, что МОК не хочет брать на себя ответственность за отстранение россиян
Решение будет принято не раньше сентября.
18.07.2023 17:38
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Глава оргкомитета ОИ-2024 огласил сроки решения МОК по допуску России и Беларуси
Глава оргкомитета ОИ-2024 огласил сроки решения МОК по допуску России и Беларуси
Россияне и белорусы могут выступить на Играх в нейтральном статусе.
18.07.2023 16:54
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
ФФКР заплатила ЦСП за переход дочери Тутберидзе в сборную Грузии
ФФКР заплатила ЦСП за переход дочери Тутберидзе в сборную Грузии
Россия лишилась ещё одного дуэта в фигурном катании.
18.07.2023 13:36
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
«Даже не думала». Тарасова отреагировала на завершение карьеры российской пары
Фигуристы объявили о своём решении спустя год паузы в выступлениях.
17.07.2023 23:30
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Навка впервые встретилась с Романом Костомаровым после выписки фигуриста из больницы 
Навка впервые встретилась с Романом Костомаровым после выписки фигуриста из больницы 
46-летний спортсмен покинул пределы медицинского учреждения в начале июля.
17.07.2023 19:13
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Это смешно». Авербух высказался о завершении карьеры российской звездной пары
Спортсмены фактически уже давно не принимали участия в соревнованиях.
17.07.2023 17:32
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Российские фигуристы Загорски и Гурейро объявили о завершении карьеры
В 2021 году они стали серебряными призёрами чемпионата России.
17.07.2023 15:07
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.