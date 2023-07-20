Алина Загитова призналась, что рыдала на льду и просила маму забрать её из спорта

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова призналась, что изначально не любила фигурное катание.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я всё время находилась около пьедестала. Потом была третья, затем — вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И всё время было куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, 21-летняя российская фигуристка стала олимпийской чемпионкой — 2018. Спустя год она выиграла чемпионат мира. В 2020 году приостановила выступления, но не объявила об окончательном завершении карьеры.