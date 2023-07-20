Роман Костомаров поделился новым видео своих тренировок на протезах 

Российский фигурист Роман Костомаров выложил в своих соцсетях очередное видео, на котором он тренируется передвигаться с помощью ножных протезов.

«Не ищу легкий путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!» — подписал опубликованный ролик 46-летний спортсмен.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров оказался в реанимации. Врачи диагностировали атлету пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему провели несколько операций по ампутации частей кисть и стоп, а в дальнейшем он перенес протезирование. 6 июля стало известно, что Роман покидает пределы медицинского учреждения.