Бывшие российские фигуристы Дэвис и Смолкин дебютирует за сборную Грузии на турнире в США

Стал известен турнир по фигурному катанию, на котором танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютируют за сборную Грузии.

Напомним, что в июне исполком ФФККР удовлетворил запрос Грузии на переход спортсменов.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани, Дэвис и Смолкин выступят на турнире Lake Placid Ice Dance International. Он пройдет с 31 июля по 2 августа в американском Лейк-Пэйсиде.

Добавим, что Диана и Глеб выиграли серебро на чемпионате России-2022. На Олимпиаде в Пекине российский дуэт занял 14-е место.