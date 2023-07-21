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Бывшие российские фигуристы Дэвис и Смолкин дебютирует за сборную Грузии на турнире в США

Спортсмены выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине
21 июля 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий

Стал известен турнир по фигурному катанию, на котором танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютируют за сборную Грузии.

Напомним, что в июне исполком ФФККР удовлетворил запрос Грузии на переход спортсменов.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани, Дэвис и Смолкин выступят на турнире Lake Placid Ice Dance International. Он пройдет с 31 июля по 2 августа в американском Лейк-Пэйсиде.

Добавим, что Диана и Глеб выиграли серебро на чемпионате России-2022. На Олимпиаде в Пекине российский дуэт занял 14-е место.

источник: «РИА Новости»
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