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Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о планах на сезон-2023/2024

Спортсменка будет выступать в парном катании.
Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о планах на сезон-2023/2024
22 июля 2023 19:14
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: "Советский спорт"

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная в интервью «Советскому спорту» поделилась планами на предстоящий сезон.

Напомним, что 19-летняя спортсменка перешла в парное катание из одиночного в январе этого года. Косторная выступает в паре с Георгием Куницей.

- Алена, раннее в интервью вы говорили, что планируете начать активные выступления в парном катании со своим партнером Георгием Куницей в сентябре, планы не изменились?

- Да, с сентября у нас начинается соревновательный сезон. Но у нас еще будет три шоу в августе – «Русские сезоны», также у Евгения Викторовича Плющенко и ещё где-то.



Недавно ФФКР опубликовала сезонный календарь, в каком количестве стартов вы планируете принять участие?

- Я не могу дать ответ на этот вопрос. Всё зависит от того в какой форме мы будем после контрольных прокатов. Получится у нас или не получится… Всё-таки это наш первый сезон. Как говорят специалисты – в принципе, то уже сейчас мы делаем – это огромный прогресс. Не каждый может после очень успешной одиночной карьеры перейти в парное или танцевальное катание, а потом быстро прогрессировать и на что-то претендовать. То, что мы делаем на данный момент – это очень много. И это хорошо, все эти успехи дают нам мотивацию на продолжения движения дальше.

Добавим, что новым тренером Косторной стал Сергей Росляков.

источник: «Советский спорт»
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