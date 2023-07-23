Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску россиян на международные старты.

Исполком МОК позволил атлетам из РФ до выступлений в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В некоторых видах российские спортсмены уже приняли участие в чемпионатах мира.

«Конeчно, как спортсмен я хочу видeть флаг России и слышать гимн России. Но eсли будет возможность выступать хотя бы на условиях, которыe сейчас сформулированы МОК, и eсли от нас не будут требовать политических заявлeний или действий против моeй страны, то надо это дeлать. Русские люди все равно будут знaть, что это наш спортсмен – Дима Алиев или кто-либо ещe», — приводят «РИА Новости» слова Алиева.

Ранее допуск получили российские гимнасты. Для участия в соревнованиях спортсменам будет необходимо получить статус «нейтрального». В случае успешного получения статуса с 1 января 2024 года атлеты будут допущены до стартов под эгидой FIG.