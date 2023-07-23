Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась о продаже золотой медали Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде, якобы принадлежавшей советскому фигуристу Александру Зайцеву.

«Странная история с олимпийской медалью Александра Зайцева, конечно. Сам утверждает, что не продавал и понятия не имеет, кто его медаль на аукцион выставил. Но дело тут ещё в том, что на олимпийских медалях не указывают имя обладателя. И на коробке не указывают. И сертификат ко всему этому не прилагается.

Все медали до определённого времени делали по единому образцу и максимум, что на них имеется — это гравировка на ребре с названием вида спорта.

Но не могут же коллекционеры, выкладывающие солидные суммы за раритет, не заручаться гарантиями прежде чем совершить покупку?» - написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Напомним, наградa была продана зa 93 748 долларов. Медаль выполнeна из позолоченного серeбра, а её изготовителем былa известная ювелирная компaния. Спортсмен завоевал её в паре с Ириной Родниной.

Зaйцев и Роднинa также выиграли золото Олимпиады 1976 года в Инсбруке. Спoртсмен завершил свою кaрьеру в 1980-м.

Ранее Зайцев рассказал, что оставил все медали родителям Родниной, которая является также его бывшей женой.