ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Татьяна Навка: России обязательно нужно ехать на Олимпиаду, даже с запретом национальной символики

Россиян могут допустить до Олимпиады.
23 июля 2023 19:31
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российским спортсменам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали», - приводит слова Навки Sport24.

Напомним, Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже (Франция).

Ожидается, что спортсменов из России и Беларуси могут допустить до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при определенных условиях.

источник: Sport24.ru
Вайцеховская – о продаже золотой медали Зайцева с Олимпиады-1980: странная история
Фигурист заявляет, что к аукциону не имеет отношения.
23.07.2023 18:31
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже золотой медали Олимпиады-1980
Медаль продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов.
23.07.2023 12:35
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Российский фигурист Алиев: надо выступать, если допустят хотя бы на условиях МОК
Томас Бах предположил, что решение по участию россиян в ОИ-2024 примут в октябре.
23.07.2023 11:06
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
На аукционе продана золота медаль ОИ-1980 фигуриста Зайцева, завоёванная в паре с Родниной
Также были реализованы факелы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.
23.07.2023 09:30
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о планах на сезон-2023/2024
Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о планах на сезон-2023/2024
Спортсменка будет выступать в парном катании.
22.07.2023 19:14
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Бывшие российские фигуристы Дэвис и Смолкин дебютирует за сборную Грузии на турнире в США
Спортсмены выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине
21.07.2023 15:20
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Роман Костомаров поделился новым видео своих тренировок на протезах 
Роман Костомаров поделился новым видео своих тренировок на протезах 
В начале текущего месяца россиянин выписался из больницы. 
20.07.2023 20:53
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Алина Загитова призналась, что рыдала на льду и просила маму забрать её из спорта
В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой.
20.07.2023 15:37
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Костомаров: нужно бороться и не сдаваться — прямо как в спорте
Фигурист — об адаптации к новой жизни.
20.07.2023 12:26
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.