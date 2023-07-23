Татьяна Навка: России обязательно нужно ехать на Олимпиаду, даже с запретом национальной символики

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российским спортсменам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали», - приводит слова Навки Sport24.

Напомним, Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже (Франция).

Ожидается, что спортсменов из России и Беларуси могут допустить до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при определенных условиях.