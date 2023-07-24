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Загитова рассказала, как попала в ДТП по пути на тренировку

Машина опрокинулась на дороге.
24 июля 2023 12:42
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как в детстве вместе с мамой попала в крупное ДТП по пути на тренировку.

«После занятий по растяжке, где я просто рыдала и уходила вся в соплях, ездила еще на каток, чтобы позаниматься отдельно с тренером. И был момент, когда добиралась на сборы в Агрыз к одному тренеру, который учил меня на удочке правильно прыгать. От Ижевска ехать час, меня мама возила туда и обратно. Мы с мамой улетели в кювет, машина переворачивалась, потому что был ливень, дождь, ничего не видно, дороги ужасные, узкие. Мама просто испугалась. Навстречу неслась фура. Видимо, она занеслась сильно, нас повалило. В счастливой рубашке, получается, родилась», — рассказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы в одиночном катании.

источник: «Первый канал»
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