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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как относится к недоброжелателям

Фигуристка поделилась тем, что даже порой плакала от жестоких слов.
24 июля 2023 12:59
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как относится к недоброжелателям в Интернете.

««Вот сейчас люди думают, многие хейтеры говорят: вот, она там ходит в брендах, что она себе позволяет. Но люди не понимают, насколько было тяжело заработать. Поэтому иногда даже чуть-чуть стыдно ходить в брендах, признаюсь. Негативные комментарии в интернете? Есть такие моменты, когда ты просто смеёшься: пф, что за бред? Другой момент – непонимание, за что? Это обиженные на что-то люди, возможно. Возможно, чем-то недовольные собой, какие-то комплексы. Возможно, визуально я не нравлюсь. Плакала ли из-за обидных комментариев? Хочется сказать нет – как сильная девушка, но да», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

Загитова выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчане в 2018 году, она также является чемпионкой мира и Европы в одиночном катании.

источник: «Первый канал»
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