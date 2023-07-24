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Роднина: мы с Зайцевым развелись в 1985 году, и я не знаю как его медаль попала на аукцион

В 1976 и 1980 годах пара Роднина/Зайцев становилась олимпийскими чемпионами.
24 июля 2023 14:27
автор: Виталий Овсянников

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что золотая олимпийская медаль её партнера Александра Зайцева была продана на аукционе почти за 9 млн рублей.

«Мои медали лежат у меня, а про медали Зайцева я ничего не знаю. Господь с ним, с чего его медали должны быть у моей семьи? Мы развелись в 1985 году, он распоряжается своими медалями сам. Как эта медаль попала на аукцион, я точно не могу сказать. По этому вопросу нужно обращаться к самому Зайцеву. Больше не могу ничего сказать по этому поводу», — заявила Роднина в интервью Sport24.

Напомним, в период с 1973 по 1980 год пара Роднина/Зайцев не проиграла ни одного турнира. Дуэт выиграл две Олимпиады, шесть чемпионатов мира и семь чемпионатов Европы.

В 1975 году Александр Зайцев и Ирина Роднина поженились. Спустя десять лет супруги развелись.

источник: Sport24.ru
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