Тренер Жулин: жил и работал в США, но американская культура не моя

60-летний экс-фигурист, призер Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин высказался об американской культуре.

«Какое-то время я жил и работал в США. Никогда не размышлял по-английски, но очень хорошо читал, разговаривал, понимал практически все фильмы. Но культура, понимаете, не моя, она другая», — рассказал Александр Жулин в интервью ютуб-каналу Александра Добровинского.

Напомним, фигурист Александр Жулин выступал в паре с Майей Усовой. Дуэту удалось завоевать золото ЧМ и ЧЕ, бронзу ОИ-1992 и серебро ОИ-1994.

После окончания спортивной карьеры он стал тренером. В 2006 году привел к золоту Олимпиады своих подопечных Навку и Костомарова. В 2022 году добился аналогичного успеха с парой Синициной и Кацалапова.