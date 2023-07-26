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Тренер Жулин: жил и работал в США, но американская культура не моя

Заслуженный тренер России высказался о США.
26 июля 2023 08:09
автор: Виталий Овсянников

60-летний экс-фигурист, призер Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин высказался об американской культуре.

«Какое-то время я жил и работал в США. Никогда не размышлял по-английски, но очень хорошо читал, разговаривал, понимал практически все фильмы. Но культура, понимаете, не моя, она другая», — рассказал Александр Жулин в интервью ютуб-каналу Александра Добровинского.

Напомним, фигурист Александр Жулин выступал в паре с Майей Усовой. Дуэту удалось завоевать золото ЧМ и ЧЕ, бронзу ОИ-1992 и серебро ОИ-1994.

После окончания спортивной карьеры он стал тренером. В 2006 году привел к золоту Олимпиады своих подопечных Навку и Костомарова. В 2022 году добился аналогичного успеха с парой Синициной и Кацалапова.

источник: «Советский спорт»
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