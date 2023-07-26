Российская фигуристка Цибинова объяснила уход из спорта нечестностью результатов

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 2021 году, рассказала, по какой причине она решила уйти из профессионального спорта.

В 2021 году она заняла восьмой место в российском национальном первенстве по фигурному катанию, после чего перестала участвовать в турнирах. По её мнению, судьи выставляли ей несправедливые оценки.

«Когда ты выходишь и на протяжении всего сезона катаешь чисто и на конкретном соревновании тоже чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в сборную России, становится обидно», — цитирует Цибанову издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в 2019 году фигуристка становилась победителем этапов Кубка России и Tallinn Trophy.