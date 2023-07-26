ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российская фигуристка Цибинова объяснила уход из спорта нечестностью результатов

Она завершила карьеру в 2021 году.
26 июля 2023 10:01
автор: Виталий Овсянников

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 2021 году, рассказала, по какой причине она решила уйти из профессионального спорта.

В 2021 году она заняла восьмой место в российском национальном первенстве по фигурному катанию, после чего перестала участвовать в турнирах. По её мнению, судьи выставляли ей несправедливые оценки.

«Когда ты выходишь и на протяжении всего сезона катаешь чисто и на конкретном соревновании тоже чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в сборную России, становится обидно», — цитирует Цибанову издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в 2019 году фигуристка становилась победителем этапов Кубка России и Tallinn Trophy.

источник: «Спорт-Экспресс»
Тренер Жулин: жил и работал в США, но американская культура не моя
Заслуженный тренер России высказался о США.
26.07.2023 08:09
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Фигуристка Загитова рассказала о травме ноги
Спортсменка записала видео из медкабинета.
25.07.2023 14:55
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Гендиректор ФФККР подтвердил, что Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза
Гендиректор ФФККР подтвердил, что Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза
Спортсменка пропустила весь прошлый сезон.
24.07.2023 21:11
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Фигуристка Медведева попала в ДТП
В машину, в которой ехала спортсменка, врезалась другая.
24.07.2023 14:51
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Роднина: мы с Зайцевым развелись в 1985 году, и я не знаю, как его медаль попала на аукцион
В 1976 и 1980 годах пара Роднина/Зайцев становилась олимпийскими чемпионами.
24.07.2023 14:27
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как относится к недоброжелателям
Фигуристка поделилась тем, что даже порой плакала от жестоких слов.
24.07.2023 12:59
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Загитова рассказала, как попала в ДТП по пути на тренировку
Машина опрокинулась на дороге.
24.07.2023 12:42
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Татьяна Навка: России обязательно нужно ехать на Олимпиаду, даже с запретом национальной символики
Россиян могут допустить до Олимпиады.
23.07.2023 19:31
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Вайцеховская – о продаже золотой медали Зайцева с Олимпиады-1980: странная история
Фигурист заявляет, что к аукциону не имеет отношения.
23.07.2023 18:31
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.