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Навка высказалась о возможном будущем сотрудничестве с Евгенией Медведевой 

48-летняя спортсменка является основательницей ледового шоу — Navka Show. 
27 июля 2023 09:02
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила желание посотрудничать с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И, если у неё возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем. Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда», – приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, за свою карьеру фигуристки Медведева дважды завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2018 года, стала двукратной чемпионкой мира и два раза выигрывала чемпионат Европы. В прошлом году она объявила о завершении профессиональной карьеры в фигурном катании.

источник: ТАСС
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