Навка высказалась о возможном будущем сотрудничестве с Евгенией Медведевой 

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила желание посотрудничать с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И, если у неё возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем. Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда», – приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, за свою карьеру фигуристки Медведева дважды завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2018 года, стала двукратной чемпионкой мира и два раза выигрывала чемпионат Европы. В прошлом году она объявила о завершении профессиональной карьеры в фигурном катании.