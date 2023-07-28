Тарасова двумя эпитетами прокомментировала намерение лишить Дробязко гражданства Литвы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала МВД Литвы за просьбу к президенту страны Гитанасу Науседе лишь фигуристку Маргариту Дробязко гражданства.

- «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», - приводит ТАСС слова Тарасовой.

В августе 2022 года президент Науседа принял решение лишить Дробязко государственных наград.

51-летняя фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой Дробязко вместе с партнером Повиласом Ванагасом были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.