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Тарасова двумя эпитетами прокомментировала намерение лишить Дробязко гражданства Литвы

С подобной просьбой к президенту страны обратилось МВД.
Тарасова двумя эпитетами прокомментировала намерение лишить Дробязко гражданства Литвы
28 июля 2023 18:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала МВД Литвы за просьбу к президенту страны Гитанасу Науседе лишь фигуристку Маргариту Дробязко гражданства.

- «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», - приводит ТАСС слова Тарасовой.

В августе 2022 года президент Науседа принял решение лишить Дробязко государственных наград.

51-летняя фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой Дробязко вместе с партнером Повиласом Ванагасом были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

источник: ТАСС
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