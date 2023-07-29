Жулин рассказал, как на катание Худайбердиевой повлиял развод с мужем

Тренер СШОР «Москвич» Александр Жулин рассказал о состоянии своей ученицы, российской фигуристки Елизаветы Худайбердиевой.

Худайбердиева, которая выступает в танцах на льду с Егором Базиным, недавно развелась с мужем — продюсером Первого канала Кириллом Благовым.

«Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на её работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает», — заявил Жулин в интервью «СЭ».

В прошлом сезоне дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина стал чемпионами России в танцах на льду.