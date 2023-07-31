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Вице-чемпион Европы Воронов стал старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию

Ранее спортсмен работал в Казахстане.
31 июля 2023 15:08
автор: Александр Евграфов

Вице-чемпион Европы Сергей Воронов стал старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию, сообщает Sport24 со ссылкой на ТАСС.

«В Беларуси я с 2022 года. Когда я приехал, пообщался с главным тренером сборной Олегом Кимовичем Васильевым, было принято решение, что я попробую свои силы, осмотрюсь. Сейчас я уже работаю со сборной в должности старшего тренера. Тренирую и одиночников, и пары – опыт такой работы у меня уже есть, мне посчастливилось поработать с одной из немногих сильнейших пар в мире – с вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине Тарасовой и Морозовым», — приводит источник слова Воронова «Спорт-Экспресс».

В 2021 году Воронов возглавлял сборную Казахстана.

источник: ТАСС
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