Вице-чемпион Европы Воронов стал старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию

Вице-чемпион Европы Сергей Воронов стал старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию, сообщает Sport24 со ссылкой на ТАСС.

«В Беларуси я с 2022 года. Когда я приехал, пообщался с главным тренером сборной Олегом Кимовичем Васильевым, было принято решение, что я попробую свои силы, осмотрюсь. Сейчас я уже работаю со сборной в должности старшего тренера. Тренирую и одиночников, и пары – опыт такой работы у меня уже есть, мне посчастливилось поработать с одной из немногих сильнейших пар в мире – с вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине Тарасовой и Морозовым», — приводит источник слова Воронова «Спорт-Экспресс».

В 2021 году Воронов возглавлял сборную Казахстана.