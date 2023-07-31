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Австралийский фигурист рассказал о травле после смерти русской напарницы

Екатерина Александровская умерла в возрасте 20 лет в Москве.
31 июля 2023 15:21
автор: Александр Евграфов

Австралийский фигурист Харли Уиндзор рассказал о травле после смерти российской партнёрши Екатерины Александровской, которая скончалась в Москве в 2020 году.

«Я думаю, главной причиной волны негатива в мою сторону стало то, что после смерти Кати люди не стали разбираться в том, как и почему это произошло. Как правило, люди всегда видят то, что хотят, так получилось и в этом случае, особенно учитывая то, что мы с ней всегда были очень близки. Многие уверены в том, что я приложил руку к случившемуся, но это, разумеется, не так. Когда это произошло, я был разбит. Когда я только начал получать эти комментарии, я был подавлен и не понимал, чем заслужил такое отношение к себе, но сейчас я знаю, что все эти «диванные критики» — сломанные люди, находящиеся в депрессии. Мне их жалко», — добавил Уиндзор.

По словам Уиндзора, после трагедии и по сей день он получает пожелания смерти в социальных сетях.

Екатерина Александровская начала выступать за Австралию в 2016 году. Спортсмены стали двукратными чемпионами Австралии и чемпионами мира среди юниоров в парном катании. Дуэт принимал участие в Олимпийских играх 2018 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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