Тарасова считает, что дебют Дэвис и Смолкина за сборную Грузии не заслуживает ажиотажа

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем дебюте танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин за сборную Грузии.

«Вообще мне интересно, как пройдут эти соревнования и кто там выступит, но я не будут следить только за Смолкиным и Дэвис. Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест. Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают. Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете внимание на них по любому случаю: сели ли они в самолет, уехали ли они или приехали. Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар», - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что в июне исполком ФФККР удовлетворил запрос Грузии на переход спортсменов.

Дэвис и Смолкин выступят на турнире Lake Placid Ice Dance International. Он пройдет с 31 июля по 2 августа в американском Лейк-Пэйсиде.

Добавим, что Диана и Глеб выиграли серебро на чемпионате России-2022. На Олимпиаде в Пекине российский дуэт занял 14-е место.