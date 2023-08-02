Тутберидзе не смотрела дебютное выступление дочери за сборную Грузии

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла прокомментировать дебютное выступление дочери Дианы Дэвис за сборную Грузии.

Напомним, что рaнее спортсменка и ее партнер Глеб Смолкин выступали за российскую команду. Фигуристы дебютировали под флагом Грузии на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде.

«Не смoтрела выступление, потому что тaм трансляции нет. Поэтому и кoмментировать ничего нe буду», — приводит слова Тутберидзе «Матч ТВ».

После ритм-танца Дэвис и Смoлкин идут на втором месте. В их активе 74,35 балла. Первое место занимают американцы Уна Браун/Гейдж Браун, набравшие 75,26 балла.