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Тутберидзе не смотрела дебютное выступление дочери за сборную Грузии

Пара Дэвис/Смолкин тренируется в США.
Тутберидзе не смотрела дебютное выступление дочери за сборную Грузии
02 августа 2023 11:21
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла прокомментировать дебютное выступление дочери Дианы Дэвис за сборную Грузии.

Напомним, что рaнее спортсменка и ее партнер Глеб Смолкин выступали за российскую команду. Фигуристы дебютировали под флагом Грузии на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде.

«Не смoтрела выступление, потому что тaм трансляции нет. Поэтому и кoмментировать ничего нe буду», — приводит слова Тутберидзе «Матч ТВ».

После ритм-танца Дэвис и Смoлкин идут на втором месте. В их активе 74,35 балла. Первое место занимают американцы Уна Браун/Гейдж Браун, набравшие 75,26 балла.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Дэвис и Смолкин заняли второе место в ритм-танце на первом турнире после перехода в сборную Грузии
Соревнования проходят на территории США.
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