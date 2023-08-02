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Евгений Плющенко намерен открыть школу фигурного катания в Китае

В настоящее время 40-летний спортсмен находится в Пекине.
02 августа 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о своих планах основать школу фигурного катания в Китае.

В данный момент двукратный олимпийский чемпион приехал в Пекин с целью представления собственных ледовых шоу – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

«Я приехал сюда с миссией — не просто выступить в моих шоу, а у меня здесь еще будут мастер-классы. Я хочу посмотреть китайских спортсменов. Хочу пообщаться, где-то потренировать, вместе покататься. А вообще, в будущем у нас грандиозный план – открытие моих школ в Китайской Народной Республике. И будут они называться Angels of Plushenko», — приводит слова россиянина китайские СМИ.

Добавим, что программы Плющенко на льду пройдут в Пекине с 4 по 6 августа, а также с 11 по 13 число того же месяца. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году и в настоящее время является наставником российских фигуристов.

источник: «Советский спорт»
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