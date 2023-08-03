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Фигуристка Медведева: благодаря мне русские хоккеисты сыграли на Олимпиаде-2018

В финале они обыграли сборную Германию со счетом 4:3.
03 августа 2023 08:31
автор: Виталий Овсянников

Двукратная чемпионка мира и серебряная призёрка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева рассказал о поступке, которым гордится больше всего.

«Это моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад, чтобы наша хоккейная команда выступала — и ребята в итоге выиграли. И мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном турнире, и у нас появилась возможность завоевать целых две медали. С этой Олимпиады я привезла два серебра, одно из которых командное. Это командное соревнование состоялось, в основном, благодаря моему спичу. Вот этим поступком я горжусь», — заявила Медведева в интервью Youtube-каналу НЕ ПРУСТ.

Напомним, Евгения Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении спортивной карьеры.

источник: «Советский спорт»
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