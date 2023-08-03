Дэвис и Смолкин одержали победу в первом турнире после ухода из сборной России

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, стали победителями турнира Ice Dance International в танцах на льду.

После римт-танца они были только вторыми, однако успешное выступление в произвольной программе позволило им завоевать золотые медали американского турнира.

Суммарно за два выступления они набрали 191,82 балла (74,35 балла за ритм-танец и 117,47 балла за произвольную программу).

Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис является дочкой прославенного российского тренера Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын известного российского актёра Бориса Смолкина.

Итоги Ice Dance International (Танцы на льду):

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 191,82.

2. Уна Браун/Гейдж Браун (США) – 180,66.

3. Ева Пэйт/Логан Бай (США) − 177,95.