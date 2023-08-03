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Дэвис заявила, что была рада успешно начать сезон под грузинским флагом

Экс-россиянка победила вместе со Смолкиным на турнире в США.
03 августа 2023 09:10
автор: Максим Скороходов

Грузинская фигуристка Диана Дэвис дала комментарий после первой победы для страны.

Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин ранее представляли Россию, чтобы выступать на международных турнирах они поменяли спортивное гражданство. Турнир в Лейк-Плэсиде стал для них дебютным под флагом Грузии.

«Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Дэвис.

Дэвис и Смолкин по сумме двух прокатов набрали 191,82 балла. Второе и третье место осталось за американскими парами Уной и Гейджем Брауном (180,66 балл) и Евой Пейт и Логаном Баем (177,95).

источник: «Спорт-Экспресс»
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