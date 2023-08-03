Борис Смолкин оценил победу сына и Дианы Дэвис под флагом Грузии

Заслуженный артист Российской федерации Борис Смолкин оценил победу своего сына Глеба Смолкина в паре c Дианой Дэвис на турнире в Лейк-Плэсиде.

Данные соревнования стали первыми для спортсменов под флагом Грузии.

«Конечно, рад их победе! Особенно учитывая, что это первое их выступление после долгого перерыва. Я не такой специалист, чтобы говорить об этом. Надеюсь, что все лучшее у них еще впереди», - приводит «Матч ТВ» слова Бориса Смолкина.

Дэвис и Смолкин по сумме двух прокатов набрали 191,82 балла. Второе и третье место осталось за американскими парами Уной и Гейджем Брауном (180,66 балл) и Евой Пейт и Логаном Баем (177,95).