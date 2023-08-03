Татьяна Тарасова отреагировала на победу Дэвис и Смолкина в турнире в Лейк-Плэсиде

Тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о победе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире по танцам на льду, который проходил в Лейк-Плэсиде (США).

«Много определяет уровень соревнования. Но все равно они выиграли. Я их поздравляю. Они себя еще проявят. Они прекрасная пара», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в июне российские фигуристы получили паспорта гражданинов Грузии. Диана Дэвис является дочерью известного российского наставника Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.