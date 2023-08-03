Тарасова прокомментировала победу бывших россиян Дэвис и Смолкина на турнире в США

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении грузинской пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на соревнованиях в США.

Напомним, бывшие россияне сменили спортивное гражданство с росcийского на грузинское. Это было их пeрвое выступление под флагом Грузии. На турнире Lake Placid Ice Dance International Дэвис и Смолкин заняли первое место.

«Первое место говорит само за себя, а отрыв в 11 баллов доказывает, что выступление было успешным. Будем смотреть, как они проявят себя на следующих соревнованиях. Поздравляю их, прекрасная пара», — приводят «РИА Новости» слова Тарасовой.

Дэвис и Смолкин за два танца набрали 191,82 балла.