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Тарасова прокомментировала победу бывших россиян Дэвис и Смолкина на турнире в США

Турнир прошел в Лейк-Плэсиде.
03 августа 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении грузинской пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на соревнованиях в США.

Напомним, бывшие россияне сменили спортивное гражданство с росcийского на грузинское. Это было их пeрвое выступление под флагом Грузии. На турнире Lake Placid Ice Dance International Дэвис и Смолкин заняли первое место.

«Первое место говорит само за себя, а отрыв в 11 баллов доказывает, что выступление было успешным. Будем смотреть, как они проявят себя на следующих соревнованиях. Поздравляю их, прекрасная пара», — приводят «РИА Новости» слова Тарасовой.

Дэвис и Смолкин за два танца набрали 191,82 балла.

источник: «РИА Новости»
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