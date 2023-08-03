Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно заявления двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Напомним, спортсменка рассказала о своем вкладе в то, чтобы сборная России по хоккею смогла выступить на ОИ-2018. Медведева выступила спикером на закрытом саммите Международного олимпийского комитета.

«Мне нeмного странно слышать такое от Медведевой. Над этим работали всe, весь наш спорт, а нe только она. Все очeнь много работали над той Олимпиадой и нeправильно выделять одного человека. Но eсли ей так легче живется, eсли ей так лучше воспринимается то врeмя, то пусть так думает», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Отметим, что российская команда выступала на ОИ-2018 под названием OAR (Olympic Athletes from Russia) - Олимпийские атлеты из России.