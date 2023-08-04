Фигуристка Овсянкина заявила, что ее вынудили покинуть группу Дениса Самохина

Российская фигуристка Алиса Овсянкина раскрыла подробности ухода из группы Дениса Самохина

15-летняя спортсменка выступает в танцах на льду, в ноябре стало известно, что она прекращает кататься с Матвеем Самохиным.

«Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился. Тем не менее, с Матвеем у нас были прекрасные отношения. Ему я хочу пожелать спортивных успехов, терпения и сил», - приводит «Матч ТВ» слова Овсянкиной.

Новым партнером Овсянкиной стал французом Максимилиан Райе, пара тренирует в Лионе в команде Оливье Шенфельдера, Мариэна Де Ла Асюсьена, Муриэль Буше-Зазуи и Эмми Хираи.