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Фигуристка Овсянкина заявила, что ее вынудили покинуть группу Дениса Самохина

На бывшего партнера спортсменка не держит зла
04 августа 2023 08:33
автор: Максим Скороходов

Российская фигуристка Алиса Овсянкина раскрыла подробности ухода из группы Дениса Самохина

15-летняя спортсменка выступает в танцах на льду, в ноябре стало известно, что она прекращает кататься с Матвеем Самохиным.

«Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился. Тем не менее, с Матвеем у нас были прекрасные отношения. Ему я хочу пожелать спортивных успехов, терпения и сил», - приводит «Матч ТВ» слова Овсянкиной.

Новым партнером Овсянкиной стал французом Максимилиан Райе, пара тренирует в Лионе в команде Оливье Шенфельдера, Мариэна Де Ла Асюсьена, Муриэль Буше-Зазуи и Эмми Хираи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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