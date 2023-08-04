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Олимпийская чемпионка Загитова опубликовала видео своего танца, который «отражает ее жизнь»

Спортсменка пока не объявляла о завершении карьеры.
04 августа 2023 09:50
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео с новой танцевальной программой.

Спортсменка рассказала на своей странице в соцсети историю его происхождения.

«Это нe просто танцевальные движeния, это то, что отражает меня и мою жизнь: перeживания, страхи, взлеты и падeния. Я даже не могу передать словaми, насколько эта работа получилась личнoй и важной для мeня». - написала Загитова.

В феврале прошлого года Алина приняла участие в роли капитана в командном турнире на телевидении.

источник: «Советский спорт»
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