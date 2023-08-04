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Двукратный олимпийский чемпион объявил о скорой свадьбе

Личность своей избранницы фигурист не раскрыл.
04 августа 2023 18:39
автор: Александр Евграфов

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю объявил, что в скором времени женится. При этом спортсмен не рассказал, кто станет его избранницей.

«Я, Юдзуру Ханю, решил жениться... Я буду делать все возможное, чтобы двигаться вперед в фигурном катании со всеми, кто меня поддерживает», — говорится в сообщении Ханю.

Юдзуру Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем финала «Гран-при» и шестикратным чемпионом Японии.

источник: «Советский спорт»
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